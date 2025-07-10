Имя римского императора Калигулы стало синонимом безумия, жестокости и разврата. Истории о том, как он назначил своего коня консулом и казнил людей ради развлечения, прочно вошли в историю, создав образ абсолютного тирана. Но что, если за этой маской безумца скрывалась другая, совершенно неожиданная личность?

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Новое исследование ученых из Йельского университета предлагает по-новому взглянуть на одну из самых одиозных фигур в истории. Они проанализировали короткий анекдот, рассказанный историком Светонием, и пришли к выводу, что Калигула, возможно, обладал глубокими познаниями в области медицины и фармакологии.

История, о которой идет речь, такова: некий римский сенатор, страдавший от неизвестной болезни, отправился на греческий курорт Антикира, чтобы лечиться морозником — растением, которое в древности считалось мощным лекарством. Когда сенатор попросил у Калигулы продлить ему отпуск, император приказал его казнить, язвительно заметив, что «тому, кому за столько времени не помог морозник, необходимо кровопускание».

На первый взгляд, это еще одно доказательство жестокости и черного юмора Калигулы. Однако йельские ученые увидели в этой фразе нечто большее. Они провели междисциплинарное исследование, объединив анализ древних текстов с полевыми этноботаническими данными, и пришли к поразительным выводам.

Во-первых, оказалось, что Антикира в Римской империи была не просто курортом, а своего рода «клиникой Майо» того времени. Это было место, куда съезжались богатые и влиятельные римляне для получения уникальных медицинских процедур, недоступных в других местах. Город славился особыми рецептами зелий на основе морозника, которые считались эффективными при лечении меланхолии, безумия, эпилепсии и подагры.

Во-вторых, и это самое главное, фраза Калигулы о кровопускании не была случайной. Исследователи выяснили, что в медицинских трактатах того времени, в частности, в труде Цельса «О медицине», кровопускание описывалось как альтернативный метод лечения эпилепсии, если морозник не помогал. Тот факт, что Калигула упомянул именно этот метод, говорит о том, что он был знаком с передовой медицинской литературой своего времени.

Но зачем императору-тирану такие познания? Ученые предполагают, что у него были на то личные причины. Известно, что сам Калигула страдал от эпилепсии, бессонницы и приступов безумия — тех самых недугов, которые лечили в Антикире. Кроме того, он был убежден, что его отца отравили, что могло мотивировать его к изучению фармакологии и ядов из простого страха разделить его участь.

Это исследование не пытается реабилитировать Калигулу или оправдать его жестокость. Оно лишь показывает, что его образ может быть гораздо сложнее, чем принято считать. «Мы представляем более полную и всестороннюю версию Калигулы как правителя, который был в курсе медицинской мудрости своего времени, — говорят авторы. — Его считают безумцем, и, возможно, справедливо, но мы показываем, что он, весьма вероятно, кое-что знал о морознике и фармакологии в целом».