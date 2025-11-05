Мировой лидер в производстве продуктов питания, соусов и приправ Heinz совместно с международным брендом товаров для путешествий Herschel Supply объявили о неожиданной коллаборации, которая превращает культовый кетчуп в уникальный дорожный аксессуар. Об этом сообщила пресс-служба Heinz.

Пресс-служба Heinz

Представленная брендами ограниченная коллекция чемоданов, стала ответом на исследование, показывающее, что каждый четвертый представитель поколения Z и миллениалов берет с собой приправы, когда ест вне дома.

Коллекция Herschel x Heinz включает два чемодана премиум-класса:

Herschel Heritage™ Hardshell Medium Luggage

Herschel Heritage™ Hardshell Large Carry-On

Модели выполнены в насыщенном томатно-красном цвете Heinz и оснащены практичными функциями: легко открывающейся конструкцией на молнии, усиленными углами для защиты от повреждений и материалом из на 70% переработанного поликарбоната.

Особое внимание уделено деталям: на чемоданах размещено изображение с надписью tear here («отрывать здесь»), как на порционных пакетиках кетчупа, внутренняя подкладка с принтом в виде пакетов HEINZ, а также съемный ремень и багажная бирка в форме культовой бутылки кетчупа.

Коллаборация продолжает глобальную креативную платформу производителя кетчупа «Это должен быть Heinz», подчеркивающую приверженность бренда качеству и узнаваемости. Для Herschel это сотрудничество соответствует философии создания функциональных и долговечных продуктов для путешественников.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом и уже доступна для предзаказа на официальных сайтах обоих брендов и в специализированных розничных магазинах. По словам представителей компаний, это первая, но не последняя коллаборация, объединяющая мир гастрономии и travel-индустрии.