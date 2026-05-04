Kia готовит необычную версию электрического фургона PV5, выходящую за рамки привычного коммерческого транспорта. Модификация AI Patrol создается совместно с Национальным полицейским управлением Южной Кореи, первые испытания запланированы на июнь 2026 года.

Kia PV5 — первый полностью электрический фургон бренда, построенный на модульной платформе E-GMP.S в рамках направления Platform Beyond Vehicle. Модель изначально задумывалась как универсальная база с разными конфигурациями — от пассажирских и грузовых версий до кемперов и рефрижераторов.

Главная особенность полицейской версии — встроенные системы искусственного интеллекта. Автомобиль получит 4K-камеры спереди и сзади, которые анализируют обстановку в реальном времени.

ИИ-система способна:

распознавать оружие (ножи, огнестрельное оружие, биты);

фиксировать падения и потерю сознания;

определять пожар и задымление;

автоматически предупреждать экипаж о потенциальной угрозе.

На крыше установлен дрон, который запускается прямо с автомобиля. Он оснащен тепловизором и зумом до 90× — это позволяет отслеживать подозреваемых, фиксировать перемещение объектов и считывать номера с воздуха. Дрон может работать в режиме непрерывного наблюдения и возвращаться на зарядку в базовую станцию фургона.

Первые тесты AI Patrol PV5 пройдут в реальных условиях на дорогах Южной Кореи. В Kia хотят проверить, насколько эффективно система сочетает мобильность фургона, воздушное наблюдение и ИИ-аналитику в задачах безопасности.

Если испытания окажутся успешными, такие решения могут появиться в полицейских и сервисных автопарках.

