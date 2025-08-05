Китай активно готовится к Всемирным играм гуманоидных роботов, которые пройдут в середине августа в Пекине. В рамках подготовки состоялся медиа-показ, на котором футбольные команды роботов продемонстрировали свои навыки.

The International News

Подобные соревнования призваны ускорить и без того бурную разработку автономных систем, способных действовать в сложной и динамичной среде. Футбол является идеальным полигоном для тестирования алгоритмов передвижения, координации, распознавания объектов и принятия решений в реальном времени.

На тренировке пять автономных роботов с ИИ от Университета Цинхуа и Китайского сельскохозяйственного университета вели мяч, били по нему и даже поднимались на ноги после падений. По оценкам экспертов, их футбольные навыки сейчас сравнимы с уровнем пяти-шестилетних детей, но потенциал для быстрого развития огромен. Роботы разработаны компанией Booster Robotics.

Такие мероприятия являются мощным стимулом для всей индустрии. Они привлекают инвестиции, способствуют обмену знаниями и создают конкурентную среду, которая подталкивает разработчиков к новым прорывам. Участие команд из Нидерландов, Португалии и США говорит о международном интересе и стремлении к сотрудничеству.

Помимо футбола, на играх будут представлены еще 20 дисциплин, включая гимнастику, танцы и легкую атлетику. Для Китая это не просто спортивное состязание, а демонстрация технологической мощи и важный шаг в реализации национальной стратегии по развитию робототехники. Успешное проведение игр укрепит репутацию страны как ведущего центра инноваций в области ИИ.

