Россия по итогам 2024 года заняла 8-е место в мире по объему внутренних затрат на гражданские исследования и разработки — почти $67 млрд по паритету покупательной способности. Такие оценки приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе данных ОЭСР, Росстата, Евростата и национальных статистических служб.

Разрыв с лидерами остается значительным. Китай и США ежегодно вкладывают в науку более $1 трлн каждый — это примерно в 15 раз больше российских расходов. При этом Россия опережает ряд быстрорастущих экономик, включая Индию и Турцию, которые занимают 9-е и 10-е места.

В 2024 году расходы на исследования и разработки в России выросли на 7,5% в текущих ценах — быстрее, чем во Франции и Германии (около 3%), а также в Италии, Испании и Нидерландах.

По численности исследователей Россия занимает 6-е место в мире — более 382 800 человеко-лет с учетом полной занятости. В расчет входят только крупные и средние организации: около 12 000 специалистов из малого бизнеса не учитываются. Для сравнения, в Китае показатель превышает 3,1 млн человеко-лет, в США — 1,7 млн.

Несмотря на рост расходов в абсолютном выражении, относительные показатели ухудшаются. По данным Финансового университета, доля затрат на исследования и разработки в ВВП за более чем 20 лет снизилась с 1,18% до 1,02%, а Россия опустилась с 20-го на 33-е место в мировом рейтинге.

Структура финансирования по-прежнему смещена в сторону государства. Основным заказчиком остается бюджет, тогда как вклад бизнеса растет медленно и сосредоточен в отдельных сегментах, отмечает главный научный сотрудник РАНХиГС Александр Федотов.

Эксперты связывают ограничения роста не только с финансированием, но и с кадровыми факторами. Исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов отмечает, что потенциал системы реализован не полностью, хотя за последние два года удалось остановить сокращение числа занятых в исследованиях.

В мировой практике бизнес играет ключевую роль в финансировании науки, однако в России доминирование государства сохраняется и остается несопоставимым с частным сектором, отмечает представитель НИЯУ МИФИ Константин Фрумкин, сравнивая модель с китайской.

Дальнейшая динамика будет зависеть от того, удастся ли увеличить участие частных инвесторов и поддержать прикладные исследования. При сохранении текущих мер Россия может удержать 8-е место, но для сокращения разрыва с лидерами потребуется расширение кадровой базы и улучшение условий работы исследователей, считают эксперты.

