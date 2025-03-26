Правительство Китая объявило о планах инвестировать более 1 трлн юаней ($137,8 млрд) в разработку роботов и передовых ИИ-систем. Национальная комиссия по развитию и реформам страны создает венчурный фонд, который будет привлекать средства от местных властей и частного сектора и вкладывать их в различные компании в течение 20 лет.

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За последнее десятилетие Китай значительно нарастил свое присутствие в робототехнической индустрии. В 2023 году страна превзошла Германию и Японию по плотности роботизации, достигнув показателя в 470 роботов на 10 тыс. сотрудников. Доля локальных производителей роботов на внутреннем рынке выросла с 30% в 2020 году до 47% в 2023-м.

Особый акцент китайские компании делают на гуманоидных роботах. Министерство промышленности и информационных технологий утвердило стратегию развития этого сектора. В июле 2024 года в Шанхае были разработаны первые рекомендации по созданию андроидов, а в октябре запущена инициатива по обмену данными между профильными организациями.

Ранее глава стартапа Xpeng Motors, разрабатывающего электромобили и летающие автомобили, заявил, что инвестирует 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в разработку гуманоидных роботов. Компания также сообщила, что на ее автомобильном производстве уже работает первый собственный робот Iron.