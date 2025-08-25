Китай активно развивает технологию подводных дата-центров, чтобы решить проблему их высокого энергопотребления и расхода воды. Наземные серверные фермы, особенно те, что используются для искусственного интеллекта, требуют огромного количества электроэнергии и сотен тысяч литров пресной воды в день для охлаждения. Это создает конкуренцию за водные ресурсы, необходимые для сельского хозяйства и питья.

Shanghai Hailanyun Technology

Решением этой проблемы становятся подводные дата-центры. В июне началось строительство такого объекта у побережья Шанхая. Он использует холодную морскую воду для естественного охлаждения. Вода прокачивается через радиаторы на серверных стойках, забирая тепло и унося его в океан. По оценкам, это позволяет сократить потребление электроэнергии как минимум на 30% по сравнению с наземными аналогами.

Проект стоимостью $223 млн реализует компания Hailanyun (HiCloud). Первая фаза, запуск которой намечен на сентябрь, будет включать 198 серверных стоек. Их вычислительной мощности хватит, чтобы за один день обучить языковую модель уровня GPT-3.5. Примечательно, что 97% энергии для дата-центра будет поступать от близлежащей морской ветряной электростанции, что делает проект почти полностью «зеленым».

Технология не нова — ее пионером была Microsoft с проектом Natick более десяти лет назад. Эксперимент в Шотландии показал, что подводные дата-центры надежны, практичны и энергоэффективны. Серверы в герметичных капсулах с азотом выходили из строя реже, чем на суше. Однако Microsoft, по сообщениям, свернула проект, в то время как Китай перешел от пилотных испытаний к коммерческому развертыванию менее чем за 30 месяцев.

Несмотря на очевидные преимущества, остаются опасения. Исследователи Microsoft обнаружили локальный нагрев воды, хотя и незначительный. Другие ученые предупреждают о потенциальном вреде для морской фауны, особенно во время аномальной жары. Также существует проблема безопасности: подводные дата-центры могут быть уязвимы для атак с использованием звука. Hailanyun утверждает, что их объекты экологически безопасны и не оказывают существенного влияния на окружающую среду.