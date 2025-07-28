Китай выступил с инициативой создания международного центра для координации глобального сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Всемирной конференции по ИИ в Шанхае. Цель — не допустить, чтобы развитие нейросетей стало «эксклюзивной игрой» нескольких стран.

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Это предложение является прямым ответом на технологическое соперничество с США. За несколько дней до этого Белый дом опубликовал свой план действий в области ИИ, направленный на укрепление американского доминирования. Китай, в свою очередь, стремится расширить свое влияние и предложить альтернативный путь глобального управления технологией.

Проблема, по мнению китайской стороны, заключается в текущей фрагментации подходов к регулированию ИИ. Ли Цян заявил о необходимости выработать общепринятую глобальную систему управления. Он предупредил, что без этого искусственный интеллект, требующий огромных концентраций технологий, капитала и талантов, может оказаться под контролем нескольких стран и корпораций.

В качестве конкретного шага Китай рассматривает возможность размещения штаб-квартиры нового международного органа в Шанхае. Пекин также пообещал активно продвигать открытый исходный код для ИИ и делиться своим опытом и технологиями со странами Глобального Юга.

Это предложение подчеркивает растущую напряженность в технологической гонке между США и Китаем. Пекин стремится создать коалицию стран для противовеса американскому влиянию и продвижения своей версии правил игры в сфере ИИ. Вопрос о том, кто будет определять будущее регулирование искусственного интеллекта, становится центральным в глобальной политике.