Институт автоматизации Китайской академии наук (КАН) представил интегрированную систему специализированных языковых моделей для научных исследований. Она построена на платформе ScienceOne и охватывает математику, физику, материаловедение, астрономию, аэрокосмическую отрасль, науки о Земле и биологию. Отдельный блок — медицина, включая прогнозирование эффективности иммунотерапии при онкологических заболеваниях.

Одной из ключевых разработок стала модель для прогнозирования солнечных вспышек. Она обрабатывает данные независимых обсерваторий и формирует предупреждения в режиме реального времени. По словам заместителя директора института Цзэн Дацзюня, это меняет подход к мониторингу солнечной активности: вместо анализа постфактум появляется инструмент превентивного наблюдения.

В материаловедении модель нацелена на ускорение разработки новых соединений. Она покрывает весь цикл — от поиска закономерностей до проектирования материалов с заданными свойствами. Разработчики говорят о заметном росте эффективности исследований, хотя конкретные цифры не раскрываются.

Географический блок позволил описать типы рельефа высокогорных плато и различия их форм, а также выявить глобальные закономерности распределения неорганического углерода в почвах. Эти данные важны как для климатологии, так и для агрономии.

Медицинская модель встроена в процесс разработки новых препаратов. По словам Цзэн Дацзюня, система способна предсказывать эффект иммунотерапии для конкретного пациента и помогать подбирать индивидуальную схему лечения. Это одно из самых ресурсоемких направлений в фармацевтике: разработка нового онкопрепарата нередко обходится более чем в $1 млрд.

Презентация системы — часть более широкой стратегии Китая по развитию AI for Science, то есть применения ИИ в фундаментальных и прикладных исследованиях. Ранее в этом году в Лхасе представили первый тибетоязычный ИИ-ассистент DeepZang, а в промышленности такие инструменты уже используют, например, в металлургии. Таким образом, институт развивает не отдельный продукт, а экосистему отраслевых моделей на общей платформе.

Публичная презентация прошла 28 апреля 2026 года. Сроки коммерциализации отдельных модулей и условия доступа для сторонних исследователей пока не раскрываются.

