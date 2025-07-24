Шанхайская компания AutoFlight достигла значимого технологического прорыва, получив полный комплект сертификатов на свой электрический летательный аппарат CarryAll V2000CG. Это первый в мире eVTOL-самолет (с вертикальным взлетом и посадкой) грузоподъемностью более одной тонны, официально допущенный к эксплуатации.

China_Focus/X

Новый аппарат демонстрирует следующие характеристики: грузоподъемность 400 кг, крейсерскую скорость 200 км/ч и максимальную дальность полета 200 км. При максимальной взлетной массе 2 тонны он сочетает сильные качества вертолета — вертикальный взлет и посадку — с аэродинамической эффективностью самолета.

Разработчики отмечают, что электрическая силовая установка делает аппарат значительно тише и экологичнее традиционных вертолетов. Основные области применения включают грузовые перевозки, доставку экстренных грузов и проведение спасательных операций, где важна возможность работы в ограниченных пространствах.

Это достижение стало частью масштабной государственной программы Китая по развитию так называемой «низковысотной экономики». В различных регионах страны уже активно тестируют новую технологию: в Шэньчжэне запущено около 300 грузовых дрон-маршрутов, а в Дунгуане разрабатывают 37 сценариев применения eVTOL в 12 различных сферах.

«Получение сертификатов — это исторический момент, который переводит технологию eVTOL из категории концептов в реально работающие решения», — заявили представители AutoFlight. Они подчеркнули, что данное достижение открывает новую эру в коммерческом использовании электрической авиации для решения практических задач.