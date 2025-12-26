Китай запускает масштабную финансовую программу для поддержки своего технологического суверенитета, официально учредив национальный венчурный фонд и три региональные инвестиционные структуры общей стоимостью в миллиарды долларов, пишет Bloomberg.

Freepik

Национальный фонд управления инвестициями в стартапы получил от Министерства финансов 100 млрд юаней ($14,3 млрд), сформированные за счет выпуска специальных суверенных облигаций. Параллельно созданы три региональных фонда, охватывающих ключевые экономические кластеры — регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельту реки Янцзы и район Большого залива, каждый из которых в перспективе должен превысить отметку в 50 млрд юаней.

Этот стратегический шаг напрямую связан с обострением технологической конкуренции с США, особенно в критически важных областях, таких как производство полупроводников. Власти Китая стремятся не только увеличить объем инвестиций, но и повысить их эффективность в условиях ужесточающихся финансовых ограничений и необходимости более дисциплинированного подхода к расходованию средств.

Как заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Бай Цзинъюй, целью нового фонда является устранение существующих пробелов в финансировании перспективных отраслей за счет развития долгосрочного «терпеливого» капитала.

Операционная модель фонда рассчитана на двадцатилетнюю перспективу: десять лет будет отведено на инвестиционную фазу и еще десять — на постепенный выход из проектов. Такой подход призван обеспечить устойчивый рост компаний и способствовать появлению так называемых «маленьких гигантов» — небольших фирм, соответствующих национальным технологическим приоритетам.

Не менее 70% средств национального фонда планируется направлять в посевные и стартап-компании, при этом размер каждой инвестиции не будет превышать 50 млн юаней, а целевая капитализация компаний ограничена 500 млн юаней.

Приоритетными направлениями для инвестиций станут стратегически важные сектора, включая производство интегральных схем, квантовые технологии, биомедицину, интерфейсы «мозг-компьютер» и аэрокосмическую отрасль. При этом представители власти подчеркивают, что фонд будет работать по рыночным принципам, а инвестиционные решения останутся в компетенции профессиональных управляющих, а не государственных чиновников.

В долгосрочной перспективе эта инициатива должна не только стимулировать технологические прорывы, но и привлечь до одного триллиона юаней дополнительных частных и региональных инвестиций, создавая мощную саморазвивающуюся экосистему для поддержки инноваций.