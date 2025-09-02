Местные производители роботов в Китае стимулируют недорогую автоматизацию, что позволяет фабрикам наращивать выпуск товаров по сниженным ценам и повышать долю экспорта. Об этом пишет The Financial Times. Согласно данным Международной федерации робототехники (IFR), ежегодно в стране устанавливают около 280 тыс. промышленных роботов — половину мирового объема.
Такая динамика выводит плотность роботов на душу работника в Китае выше, чем в Германии, и приближает к лидеру — Южной Корее. По информации китайской исследовательской группы MIR Databank, половина этих роботов производится отечественными компаниями, которые привлекают клиентов за счет более низких цен, чем у японских или европейских конкурентов.
Экономисты отмечают, что агрессивная автоматизация помогает Пекину отклоняться от стандартной траектории развития, когда рост зарплат приводит к потере низкотехнологичного производства. «Это довольно поразительно. Исторически по мере развития стран растут затраты на труд, и они уходят от производства таких товаров», — отметила специализирующаяся на Китае экономист в Capital Economics Лия Фэхи.
По словам главного исполнительного директора CRP Ли Лянцзюня, доступные китайские роботы применяют для выпуска низкоценовых товаров вроде мебели, фитнес-оборудования и велосипедов, замещая человеческий труд.
«Раньше Китай полагался на 1,3 млрд населения и дешевую рабочую силу, чтобы стать промышленной державой. Теперь мы сохраняем преимущество с помощью роботизированного труда», — добавил он.