Китай запустит новую визовую программу K для привлечения молодых иностранных выпускников в областях науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Она стартует в среду, 1 октября. Об этом пишет Reuters. Это происходит на фоне ужесточения визовой политики в США, где администрация президента страны Дональда Трампа ввела сбор в $100 тыс. за визу H-1B, вынуждая соискателей искать альтернативы.

Unsplash

Виза H-1B популярна среди американских технологических компаний для найма квалифицированных работников из-за рубежа. Однако она включает ограничения, такие как ежегодный лимит в 85 тыс. мест, распределяемых по лотерее, и обязательную поддержку работодателя. Повышение стоимости ее оформления с $1 тыс. до $100 тыс. может еще больше отпугнуть тех, кто подает на нее заявление, отмечает Reuters.

В то же время китайская визовая программа K, анонсированная в августе 2025 года, предоставляет возможность проживания и трудоустройства выпускникам вузов соответствующих специальностей без наличия твердого предложения о работе. «США определенно сами себе навредили с визой H-1B, и сейчас самое подходящее время для китайской визы категории K», — заявил главный стратег Geopolitical Strategy Майкл Феллер.

Среди потенциальных бенефициаров — индийские специалисты, на долю которых в 2024 году пришлось 71% виз H-1B. «Это привлекательная альтернатива для индийских специалистов в области STEM, которые ищут гибкие и простые варианты получения виз», — сказал индийский студент Сычуаньского университета Бикаш Кали Дас.

Однако программа K имеет неясные аспекты, пишет Reuters. Так, требования к возрасту, образованию и опыту сформулированы расплывчато. Кроме того, нет сведений о финансовых стимулах, содействии в трудоустройстве, получении постоянного вида на жительство и возможностях для семей. Языковой барьер — мандаринский диалект китайского языка как основной в техкомпаниях страны — может отпугивать кандидатов.