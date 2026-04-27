Китайский государственный регулятор — Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР) — потребовал отменить сделку по покупке американской корпорацией Meta* китайского ИИ-стартапа Manus.

Meta* договорилась о покупке Manus в декабре прошлого года более чем за $2 млрд. Цель сделки — усилить позиции компании в сегменте ИИ-агентов, способных выполнять сложные многошаговые задачи с минимальным участием человека. Manus был основан в Китае и получил известность в начале 2025 года, когда государственные СМИ и эксперты назвали его «следующим DeepSeek» после демонстрации агентных возможностей модели.

Но сделка забуксовала еще на этапе регуляторной проверки. В марте, по данным источников Reuters, гендиректору Manus Сяо Хуну и главному ученому Цзи Ичао запретили покидать Китай, пока власти изучали условия сделки. Фактически это заморозило сделку задолго до официального решения НКРР.

Незадолго до этого Manus перенес штаб-квартиру из Китая в Сингапур, чтобы снизить регуляторные и политические риски на фоне напряженности между США и Китаем. Однако решение НКРР показало, что смена юрисдикции не вывела компанию из-под контроля китайских властей. Управляющий директор Ankura China Advisors Альфредо Монтуфар-Элу назвал это сигналом рынку. Перерегистрация за рубежом не защищает от вмешательства Пекина, если актив признается стратегически важным.

Решение НКРР вписывается в логику технологического противостояния. Вашингтон ограничивает Китаю доступ к чипам, а Пекин в ответ старается не допустить утечки ИИ-компетенций и технологий американским компаниям.

Прецедент с Manus показывает изменение подхода регулятора: если раньше контроль в основном касался инфраструктуры и промышленности, то теперь под него попадают и ИИ-стартапы на ранних стадиях. Для международных инвесторов это означает пересмотр рисков сделок с китайскими технологическими компаниями — вне зависимости от их юрисдикции.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

