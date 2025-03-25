Компания Agibot, базирующаяся в Шанхае, планирует значительно увеличить производство роботов: с менее чем 1 тыс. единиц в прошлом году до 3-5 тыс. в текущем.

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Стартап уже располагает производственным помещением в районе Линьган и планирует открыть новый завод в районе Пудун, что позволит увеличить производственные мощности до 400 роботов ежемесячно. Партнер компании Яо Маоцин подчеркнул стратегическую цель — развертывание новых продуктов в промышленности для замены человеческого труда.

Робототехническая отрасль в Китае в последние годы растет высокими темпами — выпуск промышленных роботов вырос на 27%, до 91 088 единиц, а сервисных роботов на 36%, до 1,5 млн. Agibot, основанный в 2023 года бывшими участниками программы Genius Youth от Huawei, позиционирует себя как ключевой игрок китайского робототехнического сектора. Компания сосредоточена прежде всего на промышленных роботах. По прогнозам экспертов, массовое распространение домашних андроидов начнется не ранее чем через пять лет.

Agibot планирует догнать по объему выпуска роботов компанию Tesla Илона Маска. Ранее американский предприниматель заявил, что хочет выпустить в 2025 году 10 тыс. андроидов Optimus, однако признал, что, скорее всего, у компании получится произвести всего несколько тысяч.