Китайская академия наук (CAS) представила новую систему искусственного интеллекта QiMeng для проектирования микросхем. Разработка велась совместно с Университетом Китайской академии наук. Этот запуск является стратегическим шагом Китая на пути к технологической независимости в полупроводниковой отрасли.

Основная проблема, которую решает QiMeng, — это сильная зависимость Китая от зарубежного программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники (EDA). Три западных гиганта — Cadence, Synopsys и Siemens EDA — в прошлом году контролировали 82% китайского рынка EDA. Американские экспортные ограничения на эти инструменты создали серьезную уязвимость для технологического суверенитета страны. Несмотря на многомиллиардные инвестиции, Китай долгое время не мог создать конкурентоспособные аналоги.

Решением стал нестандартный подход. QiMeng использует большие языковые модели для автоматизации процесса проектирования чипов. Это позволяет обойти традиционные сложности разработки EDA-софта. Система уже продемонстрировала производительность на уровне человека, выполняя за несколько дней работу, которая обычно занимает недели.

QiMeng уже успешно спроектировала два чипа, сопоставимых по характеристикам с Intel 486 и Arm Cortex A53. Главная цель системы — сократить время проектирования и снизить производственные затраты, что критически важно для наращивания внутреннего производства. Этот проект является частью более широкой государственной стратегии по снижению технологической зависимости.

Несмотря на огромные финансовые вливания, около 118 миллиардов долларов за пять лет, Китай все еще отстает в этой сфере. В 2019 году только 16% полупроводников, используемых в стране, были произведены внутри нее. Программа «Сделано в Китае 2025» ставила амбициозные цели, которые пока не достигнуты. Запуск QiMeng показывает, что страна ищет новые, прорывные пути для преодоления технологического разрыва и ускорения развития собственной полупроводниковой промышленности.