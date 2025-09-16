Китайская робототехническая компания Fourier Robotics представила видео с демонстрацией своего нового гуманоида GR-3, который способен выполнять различные задачи по дому. Он также способен проявлять эмоции, например, сочувствие и доброту. Мягкий, дружелюбный дизайн робота уже принес ему звание «самого милого в мире».

Fourier Robotics

Многие современные андроиды «ведут» себя отстраненно и эмоционально не взаимодействуют с человеком. GR-3, или Care-bot, может стать их более дружелюбной альтернативой. Он построен на базе системы Full-Perception Multimodal Interaction, которая объединяет зрение, звук и осязание. Это позволяет роботу устанавливать зрительный контакт, распознавать лица и реагировать на прикосновения.

В демонстрационном видео робот выступает в роли помощника куратора в музее, гида, говорящего на нескольких языках, и ассистента занятой мамы, помогая ей с расписанием. Он также позирует в качестве модели для студента-художника, реагируя на жесты и имитируя человеческие движения.

Робот весит 71 кг при росте 165 см и имеет 55 степеней свободы для естественных движений. Его эмоциональный интеллект подкреплен 31 датчиком давления, которые позволяют ему реагировать на прикосновения морганием, отслеживанием взгляда и другими жестами. Сменная батарея и интеллектуальное управление питанием обеспечивают непрерывную работу.

Эстетика GR-3 — его ключевое отличие от конкурентов. Вместо холодного металла и угловатых форм, Fourier Robotics сделала ставку на мягкие линии и дружелюбный внешний вид. Этот подход направлен на то, чтобы сделать роботов не просто функциональными помощниками, а полноценными компаньонами, способными на осмысленное взаимодействие с человеком.

