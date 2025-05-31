В четверг Китай запустил космический зонд, начав свою первую миссию по сбору образцов с астероида для дальнейших исследований на Земле, согласно сообщению госагентства Синьхуа. Ранее Пекин инвестировал миллиарды долларов в космическую программу, стремясь осуществить «космическую мечту» председателя Си Цзиньпина.

Художественное представление о приближении «Тяньвэнь-2» к околоземному астероиду 2016HO3

В последние годы Китай вложил значительные средства в свою космическую программу, стремясь реализовать «космическую мечту» председателя Си Цзиньпина. Страна уже построила космическую станцию на орбите Земли и намеревается отправить людей на Луну для создания там постоянной базы.

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» с зондом «Тяньвэнь-2» стартовала с космодрома Сичан в 1:31 ночи по местному времени (17:31 по Гринвичу), находящемуся на юго-западе провинции Сычуань. Примерно через 18 минут была успешно достигнута переходная орбита между Землей и астероидом 2016HO3, что подтвердило Национальное космическое управление Китая (CNSA) со ссылкой на сообщения агентства Синьхуа.

«Космический аппарат аккуратно развернул свои солнечные панели, и Национальное космическое управление Китая (CNSA) подтвердило успешный запуск», — сообщает информационное агентство. Несмотря на продолжительность миссии и существенные риски, Шан выразил надежду, что она приведет к революционным открытиям и значительно расширит знания человечества о космосе, как указывается в сообщении Синьхуа.

Китайский зонд «Тяньвэнь-2» стартует с космодрома Сичан на ракете «Чанчжэн-3B» 29 мая 2025 года

Согласно информации, предоставленной космическим агентством Китая, перед зондом «Тяньвэнь-2» стоит задача собрать образцы с околоземного астероида 2016HO3 и исследовать комету 311P. Астероид, открытый учеными на Гавайях в 2016 году, имеет диаметр, варьирующийся от 40 до 100 м. и находится на орбите относительно близко к Земле.

Комета, называемая «живой окаменелостью», состоит из древних материалов. Эти материалы могут существенно изменить представления ученых о формировании ранней Солнечной системы. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Комета вращается между Марсом и Юпитером. Она привлекает внимание исследователей из-за характеристик, больше свойственных астероидам. Миссия «Тяньвэнь-2» займет около десяти лет.

Китайская космическая программа занимает третье место по количеству полетов людей на орбиту, уступая лишь США и Советскому Союзу, а также по числу посадок роботизированных аппаратов на Марс и Луну.

Космическая станция «Тяньгун», что в переводе с китайского означает «небесный дворец», является настоящей гордостью этой программы. В прошлом месяце Китай отправил трех астронавтов на станцию «Тяньгун» для шестимесячной стажировки в рамках миссии «Шэньчжоу-20».