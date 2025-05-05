В отдаленной китайской деревне Яньцзитоу архитектурная студия Kong Xiangwei Studio реализовала необычный проект детской библиотеки Mushroom Library, вдохновленный формами лесных грибов. Этот футуристический объект, сочетающий современные строительные технологии с органической архитектурой, стал не только культурным центром, но и символом возрождения сельских территорий.

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Архитекторы создали серию изогнутых бетонных арок, напоминающих грибные ножки, используя стальную арматуру, сплетенную в арочные формы и залитую бетоном. Технология разрабатывалась совместно с местными мастерами, что позволило гармонично вписать современную постройку в сельский контекст.

Асимметричная крыша здания с круглыми отверстиями пропускает естественный свет, а одно из отверстий специально оставлено для раскидистого виноградного дерева, продолжающего расти прямо сквозь здание.

Внутреннее пространство библиотеки представляет собой многоуровневую композицию с изогнутыми бетонными стенами и встроенными деревянными книжными полками. Особенностью интерьера стала игра света и тени — солнечные лучи, проходя через перфорированную крышу и разноцветные акриловые панели, создают постоянно меняющийся узор.

Наклонная изогнутая стена выполняет двойную функцию, служа одновременно и сиденьем, где дети могут наблюдать за движением солнечного света, что превращает библиотеку в своеобразный театр естественного освещения.

Проект был создан как ответ на актуальные демографические проблемы сельских территорий Китая. В деревне Яньцзитоу, где осталось всего 71 домохозяйство, наблюдается отток молодежи в города и старение населения. Однако по выходным, когда дети возвращаются из городских школ, пространство вокруг библиотеки оживает.

Архитекторы рассматривают этот объект как культурные ворота в будущий общественный центр и одновременно как символ сельского возрождения.

Библиотека обладает уникальной способностью менять свой облик в зависимости от ракурса и времени суток. С восточного переулка ее крыша напоминает поля шляпы, при взгляде сверху очертания складываются в забавное лицо, а ночью подсвеченное здание превращается в фантастический объект, похожий на парящий НЛО.

В отличие от традиционных сельских построек из глины и соломы, библиотека выполнена из монолитного бетона, что обеспечивает долговечность, сохраняя при этом органичную связь с природой через интегрированное в конструкцию живое дерево.

Mushroom Library продолжает тенденцию создания необычных библиотек в сельской местности Китая, наряду с такими проектами, как извивающаяся «Библиотека-ракушка» из кирпича в Цюйчжоу и угловатая библиотека на плантации ледяных хризантем в Сюву.