Команда исследователей Google заглянула «под капот» передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы понять, как они «думают». Объектом изучения стали две мощные системы, способные к сложным рассуждениям: R1 от китайской компании DeepSeek и QwQ-32B от облачного гиганта Alibaba Cloud. Результаты оказались неожиданными.

Steve Johnson/Unsplash

Согласно выводам ученых, эти модели не просто вычисляют ответ, а порождают внутри себя сложные процессы, напоминающие коллективную работу. В процессе решения задачи ИИ как бы организует внутренние дебаты между различными «агентами» или «экспертами», каждый из которых представляет свою точку зрения или область знаний. Исследователи назвали это явление «сообществами мысли».

Главный вывод работы заключается в том, что интеллектуальные способности ИИ растут не только за счет увеличения мощности чипов, но и благодаря внутреннему разнообразию. Разные «голоса» и подходы внутри модели, структурированные определенным образом, позволяют ей находить более эффективные решения, имитируя принцип коллективного человеческого разума. Это открытие также подчеркивает значительную роль, которую открытые модели из Китая начинают играть в глобальных фундаментальных исследованиях в области ИИ.

Исследование было проведено учеными из группы Google «Парадигмы интеллекта», которая изучает природу разума, объединяя подходы из разных научных дисциплин. Статья пока не прошла процедуру независимого рецензирования (peer review) и доступна в виде препринта на платформе arXiv.

