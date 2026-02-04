Исследователи из китайского Института человекоподобных роботов при Чжэцзянском университете представили робота-гуманоида по имени Bolt, который установил новый рекорд скорости для машин своего класса. Согласно официальному заявлению, гуманоид способен развивать максимальную скорость бега до 10 м/сек.

Gabriele Malaspina/Unsplash

Робот имеет антропоморфное строение: его рост составляет 175 см, а вес — 75 кг. Конструкция разрабатывалась с целью не только повторить человеческие пропорции, но и для того, чтобы расширить физические возможности двуногого передвижения.

На презентационном видео робот соревнуется в беге на дорожке с основателем института Ван Хунтао. Человек в итоге сбавляет темп, в то время как Bolt продолжает движение с постоянной скоростью, которая, согласно показаниям спидометра, достигает 10 м/с.

Название робота — отсылка к всемирно известному спринтеру Усэйну Болту, чей мировой рекорд на стометровке (9,58 секунды) остается непревзойденным для человека. При текущей максимальной скорости китайский робот теоретически способен преодолеть 100 м за ровно 10 секунд, что соответствует уровню лучших олимпийских атлетов.

Проект стал результатом сотрудничества между академическим институтом и частными технологическими компаниями MirrorMe Tech и Kaierda. Основатель MirrorMe Ван Хунтао отметил, что главной целью исследования было не просто установление рекордов, а создание технологической платформы, способной приблизиться к биологическим пределам человеческих возможностей или даже превзойти их.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.