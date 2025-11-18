В автомобилях Seres теперь будет работать отечественное мультимедиа-решение PlayAuto — похожее на Apple CarPlay и Android Auto. Водителям будут доступны цифровые сервисы «Сбера» и компаний-партнеров.

Приложение разработано технологической компанией Navio. Мультимедийная система PlayAuto Lite включает в себя несколько сервисов: 2ГИС, музыкальный сервис «Звук», сервис «Заправить авто», позволяющий оплачивать топливо онлайн с помощью SberPay, виртуальный ассистент на базе GigaChat и другие.

PlayAuto от Navio можно сравнить с Apple CarPlay и Android Auto, которые были запущены в 2014 и 2015 году. Apple CarPlay — это система, которая позволяет использовать функции iPhone на дисплее мультимедийной системы автомобиля. Android Auto обладает похожим функционалом.

Появление российской цифровой экосистемы для авто закономерно: информационно-развлекательные платформы сегодня пользуются спросом у автомобилистов. Объем рынка автомобильных мультимедийных сенсорных панелей оценивался в $2,2 млрд в 2023 году. По прогнозам, он будет расти со среднегодовым темпом более 5,2% в период с 2024 по 2032 год.