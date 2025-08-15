На ведущих китайских торговых площадках, включая популярный маркетплейс 1688, стали появляться товарные карточки с описаниями на русском языке. В некоторых случаях в описаниях упоминается Точка Банк, что свидетельствует о целенаправленной маркетинговой стратегии финансовой организации по работе с предпринимателями, ведущими бизнес с Китаем.

Точка Банк

Как отмечает Мария Пиперкова, продуктовый маркетолог сервиса закупок Точка Банк, китайские поставщики заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными покупателями, которые четко формулируют требования и могут общаться на их языке. Банк использует этот тренд, чтобы облегчить взаимодействие между российскими предпринимателями и китайскими партнерами.

Согласно совместному исследованию Точка Банк и O+K Research, более 40% российских бизнесменов используют китайские площадки для поиска поставщиков. Однако многие сталкиваются с трудностями: языковой барьер, различия в деловой культуре, сложности с передачей технических нюансов (лекала, размерные сетки) и адаптацией товаров к российским требованиям (маркировка, упаковка).

При этом интерес китайских поставщиков к российскому рынку продолжает расти. Некоторые из них уже публикуют информацию о товарах сразу на трех языках — китайском, русском и английском, что значительно упрощает процесс закупок для российских предпринимателей.