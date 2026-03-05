Предприниматели из Поднебесной все активнее осваивают российский рынок. Согласно исследованию T-Бизнеса, за последние два года число регистраций компаний с участием граждан КНР подскочило на 85%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Сегодня ежемесячно в стране появляется свыше 400 новых обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, принадлежащих китайцам. При этом если регистрации российских ООО в 2025 году сократились на 21%, то количество китайских выросло на 35%.



Основным направлением для старта остается онлайн-торговля — на нее приходится половина всех регистраций. Однако наметилась любопытная тенденция: темпы прироста в офлайн-рознице впервые обогнали показатели электронной коммерции.

За год количество регистраций китайцев в розничном сегменте увеличилось в 2,7 раза, тогда как в онлайн-торговле динамика замедлилась в 1,6 раза. Особенно заметен рост в несетевой рознице, продажах продуктов питания, бытовой электроники и мебели.

В Т-Бизнесе объясняют активизацию китайских предпринимателей высокими пошлинами США на китайские товары, которые снизили экспорт на четверть. Россия стала привлекательной альтернативой благодаря географической близости, лояльному отношению к китайской продукции и освободившимся нишам после ухода западных брендов. Китайские компании также стремятся выстраивать прямое присутствие через регистрацию локальных ООО, чтобы снизить зависимость от маркетплейсов и контролировать ценообразование.

Китайцы не только открывают, но и покупают

В 2025 году китайские предприниматели все чаще становятся владельцами уже действующих российских компаний. На каждые три вновь зарегистрированных бизнеса приходится один приобретенный. Общее число ООО и ИП, перешедших под контроль граждан КНР, за год выросло на 10% и достигло 1278. Чаще всего покупаются предприятия в оптовой торговле (29%), электронной коммерции (13%) и строительстве (10%).



Более половины всех китайских компаний (51,4%) сосредоточены в Москве и Московской области. В числе лидеров также Амурская область (7,1%), Приморский край (6,2%) и Санкт-Петербург (6%). Наибольшая концентрация китайского бизнеса относительно местной экономики зафиксирована в Еврейском автономном округе (15,5%), Амурской области (10,8%) и Калмыкии (9%).



В Т-Бизнесе отмечают, что китайские предприниматели — один из самых быстрорастущих сегментов, привлекающий внимание крупных банков и маркетплейсов. Их ценность обусловлена высокими оборотами по сравнению со среднерыночными показателями. Борьба за этот сегмент сегодня сосредоточена вокруг создания максимально простого входа на рынок: упрощение регистрации, локализация сервисов и привлечение китайскоязычного персонала.

