Китайские инженеры из Университета горного дела и технологий разработали робота для добычи полезных ископаемых с поверхности небесных тел. Конструкторы уже подали заявку на патент этого инновационного устройства, сообщило Центральное телевидение Китая.

Фото: Центральное телевидение Китая

Шестиногий робот, по форме напоминающий насекомое, имеет специальную конструкцию для работы в условиях микрогравитации. Три ноги оснащены колесами, а три другие — когтями, что позволяет устройству фиксировать положение на поверхности и проводить буровые работы. Исследователи уже провели успешные испытания по передвижению робота на грунте, имитирующем лунный.

По словам одного из авторов разработки, научного сотрудника Университета горного дела и технологий Ли Жуйлиня, добыча ресурсов является первым шагом в освоении других планет, поэтому Китай уделяет особое внимание космической добыче полезных ископаемых. В настоящее время наибольший интерес и инвестиции в этом плане привлекает возможная разработка Луны.

Астероиды также представляют значительный интерес для исследователей, поскольку содержат большие запасы редкоземельных элементов. Это открывает перспективные возможности для космической добычи и может существенно повлиять на мировой рынок редких металлов.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, включающую разработку различных спутников и технологий для освоения Луны, в том числе совместно с Россией. Китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса, а также поддерживают работу собственной космической станции, предназначенной и для международного сотрудничества.