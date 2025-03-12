Ученые из Китая представили новый подход к дообучению больших языковых моделей под новые задачи. Метод GENOME (GENetic Optimization for Model Evolution) использует механизмы генетической эволюции — скрещивание, мутацию, отбор и наследование признаков — для быстрой адаптации моделей к новым задачам.

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Традиционные методы настройки языковых моделей требуют больших размеченных наборов данных и значительных вычислительных ресурсов. Существующим подходам к комбинированию моделей недостает гибкости и способности адаптироваться к новым задачам в режиме реального времени. GENOME преодолевает эти ограничения и позволяет моделям учиться новым навыкам даже на небольших наборах данных.

В экспериментах исследователи использовали модели семейства gemma-2-2b-it. Нейросети дообучили при помощи GENOME в течение 10 поколений, на каждом из которых параметры моделей постепенно оптимизировались.

По оценкам ученых, новый подход превосходит современные методы адаптации моделей по нескольким критериям. Система в среднем на 24,06% превосходит лучшую одиночную модель и на 10,75% опережает ансамбль алгоритмов. Особенно хорошо нейросети с GENOME показали себя в задачах, требующих глубоких рассуждений.

В отличие от других методов, которые теряют эффективность при работе с несколькими задачами, новая техника показывает стабильную производительность в большинстве областей знаний.

Ранее подразделение Yandex B2B Tech открыло доступ к дообучению методом LoRA для корпоративных клиентов. При помощи этой техники можно адаптировать языковые модели компании под специфические задачи бизнеса.