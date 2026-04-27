Промышленные предприятия восточного Китая активно внедряют искусственный интеллект и уже показывают измеримые результаты — энергопотребление снизилось на 9%, производственные затраты — на 14%, производительность труда выросла на 13%.

Unsplash

По данным агентства «Синьхуа», как минимум два разных предприятия в провинции Шаньдун — сталелитейный завод в Жичжао и стекловолоконный в Цзыбо — перестраивают традиционное производство с помощью ИИ-платформ и больших данных.

На сталелитейном комбинате в Жичжао контроль над производством фактически перешел от мастеров к алгоритмам. Раньше качество стали определяли вручную: сталевары на глаз оценивали температуру пламени и пропорции чугуна, передавая знания от поколения к поколению. Сегодня эти знания оцифрованы и встроены более чем в 1000 моделей, работающих в реальном времени. В центре управления работает «стена данных», которая собирает более миллиона потоков информации со всех этапов производства.

Операционная модель изменилась кардинально. Доменными печами теперь управляют на расстоянии в несколько километров — прямо из диспетчерских залов. Постоянное присутствие у агрегатов больше не требуется — это меняет требования к персоналу и условия труда в одной из самых опасных отраслей.

На заводе Zibo Zhuoyi Glass Fiber в Цзыбо внедрена другая модель автоматизации — сквозная, от сырья до готовой продукции. Центральная ИИ-платформа выступает «мозгом» всей линии: она рассчитывает и контролирует дозировку сырья, следит за температурой и скоростью процессов через сеть датчиков и автоматически проверяет готовую продукцию.

Любое отклонение от нормы система фиксирует автоматически и сразу выдает предупреждение. Готовые катушки по цехам перемещают автоматизированные тележки — ручной труд во внутренней логистике фактически исчез.

По данным Xinhua, внедрение цифровых систем на обоих предприятиях дало устойчивый эффект по трем ключевым показателям: энергопотребление снизилось на 9%, затраты — на 14%, производительность труда выросла на 13%.

Для энергоемких отраслей — металлургии и производства стройматериалов — такие показатели означают заметное изменение себестоимости и конкурентоспособности на внешних рынках.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.