В китайской столице прошел первый в истории полумарафон, в котором человекоподобные роботы участвовали в забеге вместе с людьми. Около двадцати двуногих роботов разных размеров и конструкций преодолели дистанцию в 21,1 км при поддержке команд навигаторов, операторов и инженеров.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

В целях безопасности организаторы разделили трассы для роботов и людей специальным барьером. Некоторые андроиды столкнулись с трудностями на старте: один упал сразу после начала и несколько минут не мог подняться, другой врезался в ограждение, из-за чего также упал его оператор.

Победителем среди роботов стал Sky Project Ultra (также известный как Tien Kung Ultra) от команды Tien Kung, финишировавший за 2 часа 40 минут 42 секунды. Это время сопоставимо с результатами обычных бегунов-любителей, которые обычно преодолевают полумарафон за 2-2,5 часа.

Однако роботы все еще не дотягивают до профессионалов — мировой рекорд в полумарафоне принадлежит угандийцу Джейкобу Киплимо, который пробежал дистанцию за 56 минут 42 секунды.

В соревновании роботов действовали специальные правила, включавшие остановки для замены батарей. Помимо основной награды за скорость, были вручены призы за выносливость, лучший бег и внешний вид.