В самой глубокой точке океана, где царит кромешная тьма и давление в тысячи раз превышает норму, китайский подводный аппарат сделал открытие, которое может изменить представления ученых о границах жизни на Земле.

Плотное скопление двустворчатых моллюсков семейства везикомид в осадочном слое на глубине 5743 метра в Клэм-Бед. (Peng et al., Nature, 2025)

Уникальное открытие было сделано группой исследователей под руководством Китая и показало, что в экстремальных условиях морского дна, до сих пор слабо изученного, может скрываться гораздо больше жизни, чем предполагалось ранее.

Жизнь без солнца: как организмы выживают в полной темноте

В то время как большинство живых существ на планете зависят от солнечного света, обитатели глубоководных зон существуют совершенно иначе. Эти организмы питаются химическими соединениями, например, метаном, который просачивается из трещин в морском дне — процесс, известный как хемосинтез.

По словам ученых, это позволяет существовать целым сообществам без какого-либо участия солнечной энергии, что радикально меняет представления об экосистемах океанов.

Погружения в бездну: 23 экспедиции на дно океана

Китайский подводный аппарат «Фэндоужэ» (в переводе — «Страйвер») совершил 23 миссии в западной части Тихого океана, достигая самых удаленных участков Марианской впадины. Команда обнаружила множество трубчатых червей и двустворчатых моллюсков на глубинах от 2500 до 9533 метров. Это рекордный случай по количеству и глубине обитания таких существ, как указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

На опубликованных видео можно увидеть настоящие «поля» трубчатых червей длиной до 30 см, а также крупные скопления моллюсков, устриц и других беспозвоночных.

Как подчеркнули авторы статьи, это открытие «означает выявление самых глубоких и обширных сообществ, основанных на хемосинтезе, из всех известных на Земле». По их мнению, если в других океанических впадинах обнаружатся аналогичные признаки, подобные формы жизни могут быть гораздо более распространены, чем считалось.

Также были найдены «убедительные доказательства» того, что метан в этих районах вырабатывается микробами. Трубчатые черви при этом, как правило, скапливаются вокруг микробных матов, внешне похожих на снежный налет.

Образцы икаита и новые наблюдения

Ученые изучили образцы икаита, добытые из так называемых холодных просачиваний — участков морского дна, где химические вещества поступают в окружающую среду без высоких температур. Микроскопические изображения показали его кристаллическую структуру и подтверждают активность химических процессов в этих зонах.

Репрезентативные образцы икаита, полученные из холодных просачиваний (а). Микрофотография икаита (б). Масштабная линейка = 1 см на рис. б. (Peng et al., Nature, 2025)

Ранее считалось, что на дне океана могут выживать лишь простейшие формы жизни, но теперь известно, что даже крупные морские беспозвоночные — трубчатые черви, ракообразные, морские лилии, морские огурцы — находят здесь благоприятные условия.

Параллельно с научными открытиями нарастает дискуссия вокруг глубоководной добычи полезных ископаемых. Китай, США и другие страны заинтересованы в освоении океанического дна ради редкоземельных ресурсов. Однако океанологи предупреждают: вторжение в слабоизученные экосистемы может разрушить уникальные и хрупкие сообщества жизни.

Несмотря на недавние обсуждения, Международный орган по морскому дну до сих пор не разработал строгие правила регулирования добычи в международных водах.

Только единицы спустились на дно Марианской впадины

Посетить дно Марианской впадины — глубочайшего подводного образования на планете — удалось немногим. Впервые это произошло в 1960 году в ходе краткой экспедиции. Следующее одиночное погружение предпринял режиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году. Он описал увиденное как «безжизненное» и «инопланетное».

На этой глубине давление достигает 8 тонн на квадратный дюйм — это более чем в тысячу раз превышает атмосферное давление на уровне моря.