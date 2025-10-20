Китайский специалист по цифровым решениям в страховании и автосервисах SunCar Technology Group заключил партнерство с Volcano Engine, подразделением владельца TikTok и разработчика ИИ-моделей ByteDance, чтобы внедрить мощные нейросети в рынок автострахования и сервисных услуг Китая. В основу сотрудничества лег Doubao LLM — мультимодальная модель от ByteDance, которая теперь станет ядром аналитики и автоматизации SunCar.

Freepik

Интеграция ИИ охватит сразу несколько ключевых модулей: от ценообразования до оценки рисков и обслуживания. SunCar благодаря соглашению обещает улучшить точность подбора страховых полисов на 40%, снизить затраты на привлечение клиентов до 70%, ускорить обработку ремонтов и обслуживания. В автосервисах ИИ будет использоваться для диспетчеризации, диагностики, прогнозного обслуживания и распознавания дефектов. В компании рассчитывают, что это приведет к росту конверсии клиентов на 35%.

Ожидается, что среднее время реагирования на заявку сократится с 30 до менее чем 5 минут. ИИ-модели будут прогнозировать потребность сервисов, оптимизировать выбор подрядчиков и автоматически анализировать жалобы клиентов для повышения качества обслуживания.

С одной стороны, такой ход усиливает технологический задел SunCar: переход от платформы-агрегатора к интеллектуальной экосистеме с «облаком + ИИ». С другой — успех зависит от качества данных, масштабирования искусственного интеллекта на всю сеть и способности выдерживать нагрузку. Компания прогнозирует, что к 2026 году умная диспетчерская система охватит 80% ее сети, а выручка от услуг для электротранспорта превысит 45% в доходах автосервиса.

В России такой сервис пока не создан, но отечественные страховые и сервисные компании уже могут присмотреться к подобной архитектуре: заранее собирать датасеты, тестировать мультимодальные модели ИИ, выстраивать автоматизированные процессы. Интеграция ИИ в CRM, диспетчеризацию, обработку обращений и визуальную диагностику — все это становится доступной целью.

Это партнерство SunCar с ByteDance — очередной пример того, как ИИ проникает в традиционные услуги. В автомобильной отрасли выиграют не просто самые крупные, а те, кто быстрее научится «читать» данные и автоматизировать сервис.