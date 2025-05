В условиях жесткой конкуренции за вклады на фоне снижающихся процентных ставок один китайский банк предпринял необычную маркетинговую инициативу. Промышленный банк Фуцзяни (Industrial Bank Co.) предложил клиентам, размещающим крупные депозиты, помощь в организации стажировок для их детей в ведущих международных и китайских компаниях, включая JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Однако после волны критики в социальных сетях банк был вынужден отозвать это предложение.

Фото: Bloomberg

Согласно рекламному объявлению, размещенному в WeChat, новым клиентам требовалось внести депозит на сумму не менее 10 млн юаней ($1,4 млн), а существующим — 5 млн юаней, чтобы получить доступ к услуге. Банк подчеркивал, что сотрудничает с третьей стороной, которая помогает подбирать доступные стажировки и предоставляет коучинг-услуги, при этом окончательное решение о приеме остается за компаниями.

После общественного резонанса финансовое учреждение поспешило заявить о приостановке программы. Представители JPMorgan и Citigroup категорически отвергли какую-либо причастность к этой инициативе, подчеркнув, что не уполномочивали третьи стороны заниматься вопросами трудоустройства от их имени.

Этот инцидент ярко иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются китайские банки в борьбе за клиентские депозиты в условиях снижения процентных ставок. Ситуация усугубляется сложностями на рынке труда — уровень безработицы среди молодежи остается на отметке около 16% из-за экономических проблем и растущей напряженности в отношениях между Китаем и США.

Многие китайские студенты готовы платить до $50 тыс. за услуги карьерного коучинга, чтобы получить престижные должности в банковской сфере. На этом фоне снижение депозитных ставок ускоряет отток средств в инструменты управления благосостоянием, страховые продукты и паевые фонды. По данным Securities Times, объем продуктов по управлению активами у 14 крупнейших эмитентов страны вырос на 1,89 трлн юаней в апреле, достигнув 23,58 трлн юаней.