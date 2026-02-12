Китайская корпорация Baidu запустила глобальную версию своей энциклопедии — BaiduWiki. Сервис, доступный на английском, испанском, французском, русском и японском, насчитывает миллион статей, переведенных с помощью искусственного интеллекта.

Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Baidu Baike — материнская платформа BaiduWiki — существует с 2008 года и входит в число крупнейших онлайн-энциклопедий мира с более чем 30 млн записей. Теперь компания решила масштабировать этот опыт на зарубежную аудиторию, сделав ставку на ИИ-переводчиков вместо традиционного краудсорсинга, который использует Wikipedia.

Одновременно Baidu модернизировала своего чат-бота Ernie Assistant, добавив функцию глобального поиска. Более 200 млн ежемесячных пользователей получили доступ к информации о туристических направлениях и достопримечательностях по всему миру — данным, которые ранее были либо недоступны, либо представлены фрагментарно.

Аналитики называют эти шаги осознанной стратегией. По словам Чжан И, основателя исследовательской компании iiMedia, Baidu использует искусственный интеллект как мост между Китаем и остальным миром. Компания одновременно закрывает информационные пробелы для внутренней аудитории и экспортирует собственный контент на глобальный рынок, бросая вызов сложившейся монополии западных платформ.

