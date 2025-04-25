Китайский поисковый гигант Baidu представил обновленные версии своих флагманских ИИ-моделей и значительно снизил цены на них, стремясь укрепить свои позиции в конкурентной борьбе с Alibaba и DeepSeek на локальном рынке. Компания выпустила алгоритмы Ernie 4.5 Turbo и Ernie X1 Turbo — новейшие версии своих базовых моделей, которые работают быстрее и стоят дешевле предыдущих версий.

Миллиардер и основатель компании Робин Ли на конференции разработчиков в Ухане объявил, что цена на 4.5 Turbo снижена на 80% по сравнению с предыдущей версией, а стоимость X1 Turbo — ответа Baidu на модель DeepSeek — уменьшена вдвое. После этих новостей акции Baidu выросли более чем на 5% на Гонконгской бирже.

Baidu также представила ряд новых продуктов, включая платформу ИИ-агентов Xinxiang, способную автоматизировать повседневные задачи и составить конкуренцию китайскому сервису Manus AI. Компания добавила новые серверы, позволяющие разработчикам интегрировать в свои ИИ-модели данные поисковой системы и электронной коммерции.

Несмотря на то что Baidu первой среди китайских технологических компаний запустила чат-бота по модели ChatGPT от OpenAI, нейросети от ByteDance и Moonshot AI вскоре обошли ее по популярности. Модели с открытым исходным кодом, такие как Qwen от Alibaba и решения DeepSeek, получили большее признание в глобальном сообществе разработчиков.