Сделка по приобретению китайской JD.com немецкого концерна Ceconomy может иметь неожиданные последствия для российского ретейла. В результате этой операции китайский онлайн-гигант получит косвенный контроль над 15% акций группы «М.Видео — Эльдорадо» через принадлежащую Ceconomy компанию Media-Saturn-Holding GmbH.

По данным инсайдеров, представленных РБК, завершение сделки может столкнуться с бюрократическими препятствиями. Немецкому владельцу потребуется получить одобрение российской комиссии по иностранным инвестициям для участия в планируемой допэмиссии.

В случае отказа доля Media-Saturn будет существенно размыта. Примечательно, что аналитики не исключают более активной роли JD.com в российском бизнесе — компания может использовать этот актив для тестирования новых рыночных стратегий.

Компания «М.Видео — Эльдорадо», созданная в 2018 году путем объединения двух сетей ритейлеров техники, сохраняет сложную структуру собственности. Более половины акций (53,6%) контролирует бывший гендиректор Билан Ужахов, тогда как оставшиеся доли распределены между Media-Saturn (15%) и свободным обращением на бирже (24,2%).

Финансовые результаты прошлого года демонстрируют противоречивую динамику. При формальном росте выручки на 4% до 451,6 млрд руб., показатель EBITDA сократился почти на 10%, достигнув 37,7 млрд руб., а чистый убыток катастрофически вырос — втрое до 20,1 млрд руб. Такие результаты вынудили акционеров полностью отказаться от дивидендных выплат.