Использование роботов для выполнения задач в опасных или недоступных для человека местах — давняя цель инженеров. Основная проблема заключается в обеспечении высокоточного управления на больших расстояниях в режиме реального времени. Китайская компания Dobot Robotics продемонстрировала впечатляющее решение этой проблемы, показав, как ее робот, управляемый оператором, находящимся на расстоянии 1,8 тыс. километров, приготовил стейк.

Dobot

Гуманоидный робот по имени Atom, находясь в провинции Шаньдун, в точности повторял движения инженера, который управлял им из провинции Гуандун. Расстояние между оператором и роботом составляло 1,8 тыс. километров. Инженер использовал VR-гарнитуру, которая считывала жесты его рук и передавала их роботу. Весь процесс, от просушивания мяса бумажным полотенцем до посыпания солью, был выполнен безупречно.

Технические характеристики робота Atom впечатляют. Он обладает 28 степенями свободы и оснащен пятипалыми руками, которые позволяют ему выполнять тонкие манипуляции с точностью до 0,05 миллиметра. На данный момент дистанционному управлению через VR поддается только верхняя часть тела робота, в то время как ходьба остается автономной. Стоимость одной такой модели составляет около $27,5 тыс. (199 тыс. юаней).

Эта демонстрация является не просто кулинарным шоу, а доказательством концепции. Она показывает, что технология телеуправления достигла уровня, достаточного для выполнения сложных задач на огромных расстояниях. Потенциальные сферы применения безграничны: от работы на атомных электростанциях и в космосе до проведения хирургических операций и выполнения домашних дел.

Успешная демонстрация немедленно отразилась на бизнесе компании. После публикации видео акции Dobot выросли более чем на 3%. Компания уже начала глобальные поставки своих роботов, первая партия которых отправилась в Японию. Этот технологический прорыв открывает для Dobot Robotics новые рынки и укрепляет ее позиции как одного из лидеров в области коллаборативной робототехники.