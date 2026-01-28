Китайская модель искусственного интеллекта Qwen-3 от Alibaba Cloud достигла новой технологической вехи, став одной из первых в мире систем ИИ общего назначения, успешно запущенных и функционирующих на орбите Земли. По данным Star Market Daily, исполнительный вице-президент компании Ван Ябо сообщил об этом достижении в ходе отраслевой конференции.

ActionVance/Unsplash

Практическое испытание модели было проведено в ноябре 2025 года. Qwen-3 была доставлена на орбиту и развернута в первом космическом вычислительном центре, созданном китайским аэрокосмическим стартапом Adaspace Technology. Этот центр является частью более масштабного проекта Star-Compute, который предусматривает развертывание сети из 2800 спутников, предназначенных для поддержки задач, связанных с искусственным интеллектом, включая обучение моделей и логический вывод.

По словам представителей компании, весь рабочий процесс — от получения запроса до обработки данных на борту спутника и передачи результатов обратно на Землю — занял менее двух минут. Это демонстрирует потенциал орбитальных систем для выполнения сложных вычислений с минимальной задержкой.

Данное событие происходит на фоне активной глобальной конкуренции в области космических вычислений. Как отмечает CNBC, практически одновременно, в конце 2025 года, американская компания Starcloud из Вашиланга также вывела на орбиту и протестировала крупную языковую модель Gemma, разработанную на базе архитектуры Google Gemini.

Эти параллельные шаги подчеркивают растущий интерес и соперничество между ведущими технологическими державами в освоении нового направления — внеземных вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Alibaba Cloud, облачное подразделение Alibaba Group, разработавшее модель Qwen-3, позиционирует этот успех как важный шаг Китая на пути к лидерству в зарождающемся секторе космических вычислений.

