Китайская компания Xpeng планирует вывести на зарубежные рынки массовый бренд Mona в 2026 году, усилив конкуренцию с местными автопроизводителями и другими китайскими брендами электромобилей. Об этом сообщил генеральный директор компании Хэ Сяопэн в интервью CNBC, отметив, что международная экспансия идет быстрее, чем ожидалось.

Арджун Кхарпал | CNBC

Бренд Mona был представлен в Китае в прошлом году электрическим купе Mona M03 по стартовой цене около $17 тыс. По словам Хэ, автомобили Mona выйдут на рынки Европы и других стран, предлагая более доступные модели по сравнению с флагманскими P7 и G6.

Xpeng активно расширяет присутствие за рубежом с 2020 года, начав с Норвегии, а затем выйдя на рынки Германии и Франции. Компания уже достигла цели по присутствию в 60 странах и регионах к концу 2025 года, тогда как два года назад работала лишь на трех-пяти рынках.

В автосалоне IAA Mobility в Мюнхене Xpeng впервые представила обновленную версию флагманского электромобиля P7 — Next P7. Однако компания сталкивается с рядом трудностей, включая европейские пошлины на китайские электромобили, что подтолкнуло Xpeng рассмотреть возможность локального производства в Европе.

На фоне ценовой войны между китайскими производителями электромобилей и Tesla Хэ Сяопэн заявил, что Xpeng открыта для приобретений, включая других автопроизводителей. Ранее компания уже купила бизнес по разработке электромобилей Didi и готова к дальнейшим сделкам для укрепления позиций на рынке.