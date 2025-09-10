Китайский технологический гигант Baidu анонсировал обновленную версию своей проприетарной «рассуждающей» модели X1.1. По заявлениям компании, новинка демонстрирует производительность, сопоставимую с передовыми системами от DeepSeek, OpenAI и Google.

Baidu утверждает, что модель X1.1 показала улучшение точности знаний на 34.8%, а также повышенную исполнительность и агентные функции. Этого удалось достичь благодаря смешанному обучению с подкреплением.

По данным сторонних бенчмарков, представленных техническим директором Baidu Ваном Хайфэном, X1.1 превзошла DeepSeek-R1 и сравнялась по производительности с GPT-5 от OpenAI и Gemini 2.5 Pro от Google. Это значительное достижение для китайской компании, стремящейся сократить технологический разрыв с американскими конкурентами.

Закрытая модель X1.1 уже доступна корпоративным клиентам через облачную платформу Baidu, а индивидуальные пользователи могут получить к ней доступ через веб-сайт и приложение Ernie Bot.

Помимо основной модели Baidu также обновила свою платформу для написания кода Comate до версии 3.5S, которая использует несколько ИИ-агентов для выполнения сложных задач. Утверждается, что Comate используется более чем 10 млн сторонних разработчиков, а внутри самой Baidu с ее помощью генерируется около 45% нового кода. Компания также запустила ИИ-агент для помощи пожилым людям.

