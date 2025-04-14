Исследователи из университета Фудань разработали интеллектуального сельскохозяйственного робота, способного выполнять полный цикл работ по выращиванию томатов. Устройство оснащено бионической рукой, компьютерным зрением и манипуляторами, позволяющими проводить опыление, обрезку листьев, прореживание и сбор плодов. Робот самостоятельно перемещается между растениями, избегая препятствий.

Фото: Фуданьский университет

В отличие от предыдущих однофункциональных устройств, новый робот обладает «мышлением» и способен воспринимать мир, принимать решения и выполнять задачи подобно человеку. Обучить робота сложным задачам вроде сбора скрытых плодов или навигации среди густой листвы, оказалось чрезвычайно сложно. Команда применила системный подход, объединив экспертов по оптике, алгоритмам, материаловедению и механике для решения этих проблем. Постепенно исследователи превратили промышленные роботизированные руки в полностью автономные машины четвертого поколения.

Нынешняя модель координирует «глаза, мозг, руки и ноги» и способна успешно опылять растения в 90% случаев даже в сложных природных условиях. Сейчас робот проходит полевые испытания на ферме группы Bright Food в Чунмине и демонстрирует впечатляющую эффективность — одно устройство способно заменить шесть работников.

Команда следует инновационной модели, ориентированной на спрос, проведя масштабные полевые исследования на 20 фермах в Шанхае и провинциях Цинхай, Гуандун и Хайнань.