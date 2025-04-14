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Китайцы создали робота, способного вместо людей собирать урожай

Китайцы создали робота, способного вместо людей собирать урожай

Исследователи из университета Фудань разработали интеллектуального сельскохозяйственного робота, способного выполнять полный цикл работ по выращиванию томатов. Устройство оснащено бионической рукой, компьютерным зрением и манипуляторами, позволяющими проводить опыление, обрезку листьев, прореживание и сбор плодов. Робот самостоятельно перемещается между растениями, избегая препятствий.

Фото: Фуданьский университет

В отличие от предыдущих однофункциональных устройств, новый робот обладает «мышлением» и способен воспринимать мир, принимать решения и выполнять задачи подобно человеку. Обучить робота сложным задачам вроде сбора скрытых плодов или навигации среди густой листвы, оказалось чрезвычайно сложно. Команда применила системный подход, объединив экспертов по оптике, алгоритмам, материаловедению и механике для решения этих проблем. Постепенно исследователи превратили промышленные роботизированные руки в полностью автономные машины четвертого поколения.

Нынешняя модель координирует «глаза, мозг, руки и ноги» и способна успешно опылять растения в 90% случаев даже в сложных природных условиях. Сейчас робот проходит полевые испытания на ферме группы Bright Food в Чунмине и демонстрирует впечатляющую эффективность — одно устройство способно заменить шесть работников.

Команда следует инновационной модели, ориентированной на спрос, проведя масштабные полевые исследования на 20 фермах в Шанхае и провинциях Цинхай, Гуандун и Хайнань.

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