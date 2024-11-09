Природные катаклизмы, вызванные ухудшением климата, на треть сократят рост мировой экономики, согласно оценке рисков, проведенной сетью центральных банков. Несмотря на увеличение угрозы, некоторые эксперты утверждают, что результаты анализа сильно преуменьшают влияние климатических изменений на экономический рост.

Группа центральных банков NGFS, которые занимаются моделированием экологических и климатических рисков в финансовом секторе, предоставили отчет по климатическим рискам, составленный с использованием новой методологии. По результатам исследований прогнозируется, что к 2100 году ущерб от климатического кризиса из-за повышения средней глобальной температуры поверхности Земли на 3°C, составит более 30%.

«Новое исследование основано на самых последних климатических и экономических данных, — говорится в отчете. — Оно предлагает высокодетализированные и надежные сведения с обширным географическим и временным охватом». Отчет был опубликован после того, как убытки бизнеса от разрушительных наводнений в Валенсии, в результате которых погибло более 200 человек, превысили €10 млрд.

Оценки рисков сильно отличаются от представленных ранее результатов, согласно которым ущерб от потепления составил бы всего 2% от мирового экономического производства. Тем не менее, эксперты предупреждают, что перспективы в будущем могут быть значительно хуже.

Сэнди Траст, актуарий, работающий над вопросами устойчивого развития и климатического кризиса, заявил, что в отчете не учтены такие факторы, как повышение температуры моря, миграция и конфликты в результате глобального потепления, воздействие на здоровье человека или потеря биоразнообразия. Переломные моменты, например, таяние ледяного покрова Гренландии и вырубка лесов Амазонки, являются критическими порогами, которые приведут к серьезным и необратимым изменениям в климатической системе.

В прошлом году Траст совместно с Эксетерским университетом написал доклад, в котором говорится, что широко распространенные сценарии климатического кризиса систематически недооценивают риски, что представляет чрезвычайную опасность.

Человечество в этом году наблюдает быстро усиливающиеся тропические штормы, пожары уничтожают города, засуха высушила огромные реки и оставила целые участки пустых русел. Во время хаджа в Мекку в этом году погибли не менее 1,3 тыс. паломников, так как температура превысила 50°C. Новый доклад «Состояние климата в 2024 году», подготовленный командой международных ученых, — еще одно предупреждение об усилении климатического кризиса.