Последний доклад о климате свидетельствует, что Земля находится в тяжелом положении: экологические рекорды нарастают, а природные ресурсы истощаются. Призывы к реформам глобальной политики подчеркивают острую необходимость в устойчивых практиках и международном единстве для решения чрезвычайной климатической ситуации.

Международная коалиция, возглавляемая учеными Университета штата Орегон, в своем ежегодном докладе приходит к выводу, что ухудшение жизненных показателей Земли свидетельствует о критической и непредсказуемой новой фазе климатического кризиса и необходимости в решительных действиях.

Под руководством Уильяма Риппла из OSU и бывшего постдокторанта Кристофера Вольфа в «Докладе о состоянии климата 2024 года: опасные времена на планете Земля», опубликованном в журнале BioScience, определены важнейшие области, требующие политического вмешательства:

энергетика;

загрязняющие вещества;

природа;

продовольствие и экономика.

«Большая часть жизнедеятельности на нашей планете находится под угрозой, — говорит Риппл, заслуженный профессор Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. — Мы уже находимся в эпицентре резких климатических потрясений, которые ставят под угрозу жизнь на Земле, и которых люди еще не видели».

По его словам, экологический перерасход, когда Земля берет больше, чем может безопасно отдать, ввергает планету в климатические условия, более угрожающие, чем те, которые наблюдали «доисторические родственники».

Из 35 планетарных показателей, которые ученые используют для ежегодного отслеживания изменений климата, 25 достигли рекордных экстремальных значений, отмечает он. Три самых жарких дня в истории приходятся на июль 2024 года, а выбросы от ископаемого топлива находятся на рекордно высоком уровне, как и численность населения и поголовье жвачного скота, говорится в климатическом докладе.

Численность населения растет примерно на 200 тыс. человек в день, а поголовье жвачного скота — копытных млекопитающих, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы, которые производят парниковые газы и требуют больших затрат энергии на выращивание, — увеличивается примерно на 170 тыс. особей каждый день.

Ежегодное потребление ископаемого топлива в 2023 году увеличилось на 1,5%, в основном за счет резкого роста потребления угля (1,6%) и нефти (2,5%), говорится в докладе. Использование возобновляемых источников энергии также выросло в 2023 году — потребление солнечной и ветровой энергии увеличилось на 15% по сравнению с 2022 годом.

Однако использование возобновляемых источников энергии составляет лишь 1/14 часть от использования ископаемого топлива и недавний рост использования возобновляемых источников энергии объясняется в основном ростом спроса, а не тем, что они заменяют ископаемое топливо.

В докладе показано, что ежегодная потеря древесного покрова в мире увеличилась с 22,8 млн га в 2022 году до 28,3 млн га в 2023 году, а концентрация углекислого газа и метана в атмосфере достигла рекордных значений за последние годы.

«Темпы роста выбросов метана ускоряются, что не может не вызывать беспокойства, — говорит Вольф, ученый из компании TERA (Terrestrial Ecosystems Research Associates). — Закись азота, мощное и долгоживущее вещество, также на рекордно высоком уровне».

Вольф отмечает, что в докладе есть и другие моменты, вызывающие беспокойство:

средняя температура поверхности Земли рекордно высокая;

кислотность и теплосодержание, а также средний уровень мирового океана находятся на рекордно высоких отметках;

масса льда Гренландии и Антарктиды и средняя толщина ледников находятся на рекордно низком уровне;

выявлены 28 усиливающих контуров обратной связи, усугубляющих изменение климата, например таяние вечной мерзлоты;

по оценкам, в 2023 году в США произойдет более 2,3 тыс. смертей от жары, что на 117% больше, чем в 1999 году.

«С момента публикации нашего отчета за 2023 год произошло множество катастроф, связанных с климатом, в том числе серия тепловых волн по всей Азии, в результате которых погибли более 1 тыс. человек, а температура в некоторых районах Индии достигла 122 градусов по Фаренгейту», — сказал Риппл.

«Изменение климата уже привело к перемещению миллионов людей и может привести к перемещению сотен миллионов или даже миллиардов. Это, вероятно, приведет к большей геополитической нестабильности, возможно, даже к частичному краху общества», — добавил он.

По словам ученых, их цель — предоставить четкие, основанные на фактах выводы, которые вдохновят граждан, исследователей и мировых лидеров на осознанные и смелые действия. В частности, они рекомендуют быстро ввести глобальную цену на углерод, которая могла бы ограничить выбросы наиболее состоятельной части населения и в то же время обеспечить финансирование для дальнейших действий по борьбе с изменением климата.

Необходимо повышение энергоэффективности и энергосбережения при одновременной замене ископаемого топлива низкоуглеродными возобновляемыми источниками энергии, а также ограничение выбросов парниковых газов, в том числе краткосрочных загрязнителей, как метан. Кроме этого, нужно:

защищать и восстанавливать биоразнообразные экосистемы, которые играют ключевую роль в круговороте и хранении углерода;

поощрять переход к питанию с упором на растительную пищу;

продвигать устойчивую экологическую экономику и значительно сократить чрезмерное потребление и расточительство богатых людей;

включить образование в области изменения климата в глобальные учебные программы, чтобы повысить осведомленность, грамотность и активность.

«Несмотря на шесть докладов Международной группы экспертов по изменению климата, сотни других докладов, десятки тысяч научных работ и 28 ежегодных заседаний Конференции сторон ООН, мир очень мало продвинулся в проблеме изменения климата», — сказал Вольф.

По его словам, будущее человечества зависит от креативности, моральных качеств и настойчивости. Чтобы будущие поколения унаследовали мир, которого они заслуживают, необходимо действовать решительно и быстро.

Ранее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что в течение следующих двух десятилетий почти три из четырех человек столкнутся с экстремальными изменениями погодных условий. По словам ученых, если добиться резкого сокращения выбросов парникового газа, можно уменьшить некоторые из последствий.