Ночное небо — это не статичная картина, а бесконечный цикл астрономических явлений. Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии и заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха, рассказал, в какие летние месяцы жители России смогут увидеть звездопад, клубничную, оленью Луну и серебряные облака, а также планеты, которые будут видны без телескопа. Подробности — в распоряжении журнала «Инк.».

Парад планет — 3 июня

Утром 3 июня пять планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран — выстроятся в линию. Некоторые из них будут видны невооруженным глазом, однако для наблюдения Урана потребуется оптический прибор, например, бинокль. Астрономическое явление будет наблюдаться примерно с 3:30 до 4:30 утра, глядя на восток, где планеты будут подниматься над горизонтом.

Клубничная Луна — 11 июня

11 июня произойдет редкое полнолуние, известное как Клубничная Луна (Strawberry Moon), название которого пришло из культуры американских индейцев и связано с сезоном сбора клубники. На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой из-за рассеивания света в атмосфере, а при наблюдении низко над горизонтом — иметь легкий розоватый оттенок.

Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать открытую местность без городского освещения. Время восхода Луны — около 21:30–22:30 по московскому времени. Для жителей Северного полушария это будет самое низкое положение полной Луны на небе до 2043 года, тогда как в Южном полушарии — самое высокое.

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Лучшее время для наблюдения Меркурия — июль

4 июля Меркурий достигнет наибольшей западной элонгации, то есть максимального углового удаления от Солнца к западу, что сделает его хорошо видимым на утреннем небе незадолго до восхода.

Хотя планету можно увидеть невооруженным глазом, использование бинокля улучшит видимость, особенно при неидеальных погодных условиях. В тот же день на утреннем небе произойдет сближение Урана с Венерой. Венеру легко найти как самый яркий объект, а Уран, имеющий зеленовато-голубой оттенок, можно будет рассмотреть только с помощью оптики.

Оленья Луна — 10 июля

Полнолуние второго летнего месяца получило название Оленья Луна в честь отрастания рогов северных оленей, которые были важным источником пищи для многих индейских племен. В эту ночь Луна будет особенно яркой и насыщенной.

Впечатляющий поток падающих звезд

Яркий метеорный поток Южные дельта-Аквариды возникает ежегодно, когда Земля проходит через облако космических частиц, оставленных кометой Махгольца. Обычно метеоры тусклые и трудно заметны при плохой видимости и ярком свете Луны. В этом году Луна не помешает наблюдателям загадывать желания на падающие звезды.

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Поток активен с середины июля до середины августа, а пик активности придется на 30–31 июля. В ночь максимальной активности радиант будет находиться над южным горизонтом, и метеоры будут падать преимущественно в восточном, северном и западном направлениях, что делает их видимыми в южных регионах России.

Осетровая Луна — ночь с 8 на 9 августа

Августовское суперлуние получило название Осетровая Луна от индейских племен, которые в это время года занимались ловлей осетров в Великих озерах Северной Америки. В эту ночь Луна будет находиться близко к Земле, что увеличит ее видимый размер примерно на 14% и яркость на 30% по сравнению с наиболее удаленной точкой орбиты.

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11 августа: выравнивание шести планет

В этот день шесть планет — Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн — выстроятся в ряд на небе рядом с полной Луной. Четыре из них (Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Нептуна и Урана потребуется телескоп или мощный бинокль.

Такое выравнивание шести планет происходит значительно реже, чем парад 3–4 планет. Хорошую видимость получат жители Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области и республик Северного Кавказа. Умеренную видимость — жители Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской областей и Калмыкии. В Московской области, Ленинградской области, Центральной России и Поволжье можно будет наблюдать только 2–3 планеты. Лучшее время для наблюдения — за час до восхода Солнца. Следующее подобное выравнивание шести планет ожидается только в конце февраля 2026 года.

1–12 августа: пик метеорного потока Персеиды

Ежегодно Земля проходит через поток обломков кометы Свифта-Таттла, вызывая метеорный поток Персеиды, который считается одним из самых впечатляющих — до 100 объектов в час. Большинство метеоров движутся с высокой скоростью и обладают большой кинетической энергией, создавая яркое и светящееся шоу.

Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать темное место вдали от городских огней. Оптимальное время — с 3:30 до 4:30 утра за 1–1,5 часа до восхода Солнца. Специальное оборудование не требуется. К сожалению, в 2025 году пик Персеид совпадает с полнолунием, и яркий лунный диск будет освещать небо всю ночь, что затруднит наблюдение. Чтобы уменьшить влияние лунного света, можно спрятать Луну за высоким деревом или прикрыть ее плотным картоном или рукой.

Серебристые облака

Эти облака образуются в верхних слоях атмосферы — мезосфере — на высоте около 80 км. В отличие от обычных облаков, они светятся изнутри бледно-голубым светом. Иногда наблюдаются и другие цвета, включая красный и зеленый. Характерный синий оттенок возникает из-за поглощения озоном солнечного света, освещающего облако.

Облака могут выглядеть как невыразительные полосы или разнообразные волны. Предполагается, что они состоят из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг микроскопических частиц, оставшихся от сгоревших в атмосфере метеоров. Наиболее благоприятное время для наблюдения — с конца мая до середины августа, примерно через 90–120 минут после захода Солнца или до его восхода.

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Магнитные бури и северное сияние

Предсказать вспышки на Солнце и, соответственно, магнитные бури невозможно, так как активные центры на Солнце существуют обычно не более 2–4 недель, а группы пятен, определяющие активность будущих месяцев, еще не сформировались. Тем не менее, не стоит ожидать, что пик активности будет ниже значений лета 2024 года.

Когда вспышки достигают Земли, они воздействуют на магнитное поле планеты, что может вызывать у метеозависимых людей головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна или даже сердечные приступы.