Совет директоров по денежно-кредитной политике Центробанка России снизил ключевую ставку, она теперь составляет 18%. На предыдущей встрече в начале июня произошло первое за долгое время снижение ставки с рекордного уровня в 21%, который держался с конца прошлого года.

ЦБ удерживает ключевую ставку на достаточно высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию, сохранить привлекательность рублевых активов и предотвратить перегрев экономики на фоне высокого внутреннего спроса и увеличения бюджетных расходов. Высокая ставка помогает стабилизировать курс рубля, ограничить потребительское кредитование и замедлить рост цен, особенно в условиях внешнеэкономических рисков и сохраняющегося давления на цены со стороны импорта.

Сейчас годовая инфляция в России замедлилась до 9,17% — впервые с осени 2024 года. С 15 по 22 июля 2025 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%, указано в свежем обзоре Минэкономразвития.

ЦБ ранее прогнозировал, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться примерно на этом уровне в дальнейшем.