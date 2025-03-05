Принимать решения проще, чем следовать им. Зачастую многие ставят цели в конце года, но нарушают свои обещания уже к концу января. Тем не менее выработка и поддержание полезных привычек крайне важны для здоровья.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, инсульт и диабет, среди прочих отвечают за 74% всех случаев смертей по всему миру. Хотя эти болезни часто являются результатом сочетания генетических, физиологических и экологических факторов, важную роль играют и поведенческие факторы. Некоторые из наиболее значительных, которые можно предотвратить, включают недостаток физической активности, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем и курение.

Однако существует один психологический прием, который может помочь поддерживать полезные привычки: проповедь. Так утверждает Нир Эяль, эксперт в области поведения человека и автор бестселлера «Неотступный: Как управлять своим вниманием и выбирать свою жизнь».

Эяль считает, что проповедь может служить инструментом для переосмысления или укрепления идентичности, способствуя более последовательному соблюдению полезных привычек. В недавней публикации на LinkedIn приводится пример: «Как узнать, что кто-то является вегетарианцем? Не переживайте, они сами расскажут».

Автор утверждает, что люди, придерживающиеся определенной философии, будь то вегетарианство, кето-диета или интервальное голодание, склонны говорить о своих выборах и убеждениях. Таким образом, проповедь становится мощным инструментом для формирования и поддержания полезных привычек, привязывая их к самоопределению личности.

Стремление к последовательности в поведении является естественным человеческим инстинктом, основанным на работах Роберта Чалдини из 1980-х годов. Это явление, известное как предвзятость, отражает необходимость соответствовать прошлым решениям и словам, чтобы избежать впечатления лжеца.

Социальное давление также оказывается важным фактором. Делая публичные заявления, принимается на себя ответственность перед обществом. Страх отвержения или негативной оценки со стороны общества заставляет сохранять верность привычкам и убеждениям.

«Однако важно помнить, что не следует вести себя грубо, — подчеркнул Эяль. — Это может стать причиной для потери друзей. Если люди увидят, что вы определяете себя в одну группу, а их относите к другой, это может причинить вред. Поэтому нужно убедиться, что решение, которое выгодно для вас, не отталкивает окружающих».

Зачастую, формируя амбициозные цели, такие как регулярные занятия спортом, переход на более здоровое питание или сокращение времени, проведенного в социальных сетях, сопротивляться соблазнам оказывается настоящей борьбой. Согласно обзору данных, опубликованному в 2024 году, результаты показывают, почему это происходит. Главным фактором, который в значительной степени определяет способность изменять свое поведение, являются привычки.