Медиа для предпринимателей «Инк» объявляет об открытии новой страницы просветительского проекта «Тематические недели». На этот раз в течение августа и начала сентября читатели смогут узнать, как работают и зарабатывают издательства, музыкальные компании, а также анимационные и киноиндустрии. Запланированы два тематических блока: Издательская неделя (11–17 августа) и Неделя анимации и кино (25 августа — 1 сентября).

Первая неделя будет посвящена книгам и музыке. В книжной части — интервью с основателями Mave. Digital о рынке подкастов, советы от Евгения Щепина о том, как предпринимателю написать книгу, и взгляд команды «Альпина Про» на издательский бизнес в 2025 году. Другие спикеры расскажут о старте литературных агентств в России, перспективах нон-фикшн литературы и кейсах нишевых книжных магазинов.

Музыкальная программа охватит весь путь трека — от записи до стриминга. Дмитрий Коннов («Звонко») объяснит, кому и как платят стриминговые сервисы. Юрист Вадим Хохлов предупредит об основных ошибках начинающих лейблов. Сервисы «Бубука» и Yourtunes, а также основатели лейблов «Саппорт Музыка» и Didenok Team поделятся практикой заработка, решениями юридических вопросов и опытом привлечения инвестиций. Отдельное внимание — бизнес-ошибкам и проектам с ИИ-музыкантами.

Вторая неделя — анимация и кино — стартует 25 августа. Редакция расскажет об экономике этих направлений: как студии зарабатывают на контенте, что меняется в дистрибуции и каким образом анимационные и кинопроекты выходят на международный рынок. Читатели узнают, какие форматы востребованы в 2025 году и как построить бизнес в творческой среде.

Серия этих материалов даст предпринимателям инструменты, чтобы превратить творческую идею в устойчивый бизнес, будь то издательство, лейбл или продакшн.

Все материалы проекта можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.