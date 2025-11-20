За два года, к ноябрю 2025-го, российские города с населением свыше 100 тыс. человек потеряли 11,3% своих книжных магазинов, в результате чего их общее число сократилось до 2247. Такие результаты показал мониторинг, проведенный Ассоциацией книгораспространителей (АСКР) и журналом «Книжная индустрия», пишут «Ведомости».
Эта негативная тенденция лишь усилилась в последний отчетный период, когда было закрыто 338 торговых точек, а открыто лишь 135. Наиболее значительное сокращение коснулось Центрального федерального округа, где число магазинов уменьшилось на 71, и сейчас их осталось 433. За ним следуют Сибирский и Приволжский округа. Небольшой прирост был зафиксирован лишь в Южном федеральном округе.
Парадоксальная ситуация сложилась в Москве: будучи абсолютным лидером по количеству книжных магазинов среди городов-миллионников, столица одновременно показала и рекордные темпы их закрытия, потеряв за год 51 точку.
Это катастрофически ухудшило показатель обеспеченности горожан книжной розницей, опустив Москву на предпоследнее место в соответствующем рейтинге, где хуже ситуация только в Волгограде и Казани.
Эксперты единогласно называют ключевой причиной кризиса тотальное доминирование маркетплейсов, на которые сегодня приходится почти 58% продаж бумажных книг.
Президент АСКР Светлана Зорина поясняет, что книжная офлайн-розница не может конкурировать с онлайн-гигантами из-за жесткого демпинка с их стороны и фундаментально неравных экономических условий. Маркетплейсы пользуются налоговыми льготами как IT-компании, в то время как традиционные магазины борются с растущими издержками — арендой, фондом оплаты труда и налогами.
В этих условиях крупные сети вынуждены адаптироваться. Так, «Читай-город — Буквоед» проводит оптимизацию, закрывая точки в неудачных локациях и открывая новые в крупных ТЦ, а также инвестируя в ребрендинг для привлечения молодежи.
Существенный вклад в печальную статистику по Москве внесло и сворачивание сети «Книжный лабиринт», которая практически прекратила существование из-за финансовых трудностей.
В качестве путей спасения отрасли специалисты предлагают усилить антимонопольный контроль за маркетплейсами, законодательно ограничить их вмешательство в ценообразование и рассмотреть меры государственной поддержки, такие как льготная аренда и специальные гранты.