Исследование книжного сервиса «Строки» показало значительный рост спроса на антиутопическую литературу. По данным экспертов, в период с января по июль 2025 года интерес к книгам этого жанра увеличился на 15% по сравнению с предыдущими семью месяцами (май-декабрь 2024 года). Подробности — в распоряжении «Инка».

Среди наиболее востребованных произведений лидером оказался классический роман Джорджа Оруэлла «1984». Вторую позицию заняла «Фабрика-19» Денниса Гловера, описывающая мир, лишенный современных технологий.

Замыкает тройку лидеров роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер. Четвертое и пятое места рейтинга соответственно заняли «Сфера» Дэйва Эггерса и еще одно произведение Яны Вагнер — «Вонгозеро».

В рейтинге авторов антиутопий первенство принадлежит российской писательнице Яне Вагнер. За ней следуют Джордж Оруэлл и Дэйв Эггерс, завершающий тройку лидеров.

Географический анализ читательского спроса выявил наибольший интерес к жанру среди жителей столичного региона (Москва и Московская область), Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В десятку также вошли читатели из Новосибирской и Свердловской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Ростовской области.

По мнению экспертов, наблюдаемый рост популярности антиутопий может быть связан с потребностью людей осмыслить современные социальные тревоги через художественную литературу. Клинический психолог Екатерина Евкина отмечает, что в периоды неопределенности и социальной нестабильности подобные произведения помогают читателям исследовать тревожные сценарии развития событий, оставаясь в безопасной позиции наблюдателя.

Исторический прецедент подобного всплеска интереса к жанру наблюдался во время пандемии, когда резко возрос спрос на такие произведения, как «Чума» Альбера Камю и «1984» Джорджа Оруэлла. Специалисты объясняют этот феномен попыткой людей найти в литературе инструменты для адаптации к изменившемуся в одночасье миру.