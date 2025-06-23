История нашей планеты делится геологами на большие отрезки времени — эпохи, периоды и эры. Мы живем в голоцене, который начался почти 12 тысяч лет назад. Однако в последние десятилетия все чаще звучит мнение, что влияние человечества на Землю стало настолько всеобъемлющим и разрушительным, что мы вступили в новую, неофициальную геологическую эпоху. Ей дали название «антропоцен» — эпоха человека.

Споры о том, считать ли антропоцен официальной эпохой и когда именно он начался, ведутся в научных кругах уже много лет. Предлагались разные даты: от начала промышленной революции до середины XX века, когда были взорваны первые атомные бомбы, оставившие след в геологических отложениях по всему миру. Этот спор касается не просто формальной классификации. Определение точки отсчета эпохи человека имеет фундаментальное значение для понимания нашего глобального воздействия на климат, биосферу и экосистемы планеты.

Ключ к разгадке может лежать во льдах Антарктиды и Гренландии. Ледяные керны — это цилиндрические образцы льда, которые ученые извлекают из ледников. Они служат уникальной летописью прошлого, поскольку в пузырьках воздуха внутри льда сохранился состав древней атмосферы. Анализируя эти пузырьки, можно узнать, как менялась концентрация парниковых газов, таких как диоксид углерода (CO 2 ) и метан (CH 4 ), на протяжении сотен тысяч лет. Именно в этих ледяных архивах ученые искали первый глобальный «шрам», оставленный человечеством.

Геологические аномалии

В 2015 году исследователи Саймон Льюис и Марк Маслин обнаружили в ледяных кернах резкое и беспрецедентное падение уровня CO 2 , которое они назвали «падением Орбис» (Orbis spike). Это событие произошло в 1610 году. Ученые связали его с трагическими событиями, последовавшими за прибытием европейцев в Америку в конце XV века. Завезенные болезни, в первую очередь оспа, привели к демографическому коллапсу коренного населения — погибло около 50 миллионов человек.

В результате миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий оказались заброшенными. На этих землях начали активно восстанавливаться леса. Этот процесс потребовал огромного количества CO 2 из атмосферы для фотосинтеза, что и привело к глобальному снижению его концентрации, зафиксированному во льдах. Это было первое убедительное доказательство того, что деятельность человека (пусть и косвенная) изменила состав атмосферы в планетарном масштабе задолго до заводов и автомобилей.

Новое исследование, проведенное профессором Винсентом Гаучи, предлагает еще более раннюю и точную дату начала антропоцена, основываясь на анализе другого важного парникового газа — метана. Изучая те же ледяные керны, он обнаружил, что минимальная концентрация метана в атмосфере была достигнута ровно в 1592 году, спустя ровно 100 лет после первого плавания Колумба. Это открытие не только подтверждает гипотезу Льюиса и Маслина, но и уточняет ее.

Падение уровня метана объясняется двумя механизмами, связанными с теми же самыми лесами. Во-первых, недавние исследования показали, что деревья и их кора являются местом обитания для микробов, которые поглощают метан прямо из воздуха. Масштабное восстановление лесов в Америке означало появление огромной новой площади древесной поверхности, которая, как губка, впитывала атмосферный метан.

Во-вторых, густые леса влияют на гидрологию. Они перехватывают значительную часть осадков, которые испаряются обратно в атмосферу, не достигая почвы. Это уменьшает сток воды в болота и заболоченные территории, которые являются основным природным источником метана. Таким образом, сокращение площади болот и одновременное поглощение метана новыми лесами привели к рекордному падению его уровня в 1592 году.

Хотя недавним решением международного геологического союза антропоцену было отказано в официальном статусе, научные данные продолжают накапливаться. Они показывают, что наше переплетение с природой и влияние на нее имеет глубокие исторические корни. События конца XVI века, зафиксированные в ледяных архивах, служат мощным напоминанием о том, что даже непреднамеренные действия могут иметь глобальные и долгосрочные последствия для всей планеты.

Таким образом, анализ данных из ледяных кернов указывает на 1592 год как на вероятную дату начала эпохи человека. Это момент, когда демографические изменения на одном континенте вызвали каскад экологических процессов — от восстановления лесов до изменения гидрологического цикла, — что в конечном итоге изменило химический состав всей атмосферы Земли. Это открытие заставляет нас по-новому взглянуть на историю взаимоотношений человека и природы.