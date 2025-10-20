Американская компания Kohler, производитель сантехники и кухонного оборудования, выпустила устройство Dekoda стоимостью $599, которое крепится на унитаз и анализирует физиологические выделения пользователей. Новинка разработана в рамках бренда здоровья и благополучия Kohler Health, сообщает CNET.

Kohler

Гаджет устанавливается на ободок унитаза и направляет оптический сенсор на содержимое чаши. Система обнаруживает следы крови, оценивает состояние микрофлоры кишечника и уровень гидратации организма. Для работы потребуется подписка от $70 до $156 в год в зависимости от выбранного тарифного плана.

Идентификация пользователя происходит через встроенный сканер отпечатков пальцев перед каждым посещением туалета. Результаты анализа и динамика показателей доступны в мобильном приложении. Устройство оснащено съемным аккумулятором с возможностью зарядки через USB.

Производитель заявляет о защите персональных данных с помощью сквозного шифрования и биометрической идентификации. Kohler подчеркивает, что камера использует «дискретную оптику» и фиксирует только содержимое унитаза, не захватывая части тела.

«Сенсоры Dekoda видят только внутреннюю часть унитаза и больше ничего», — отмечается в заявлении компании.

Технология имеет ограничения: она плохо работает с унитазами темных цветов из-за недостаточной контрастности изображения.