По данным презентации Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за 2024 год, количество контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) на конец 2023 года сократилось на 9% относительно 2022 года. Их число составило 41,4 тыс., тогда как по итогам 2022 года был отмечен рост на 21% (до 45,6 тыс.). Снижение числа декларируемых КИК было зафиксировано впервые с 2015 года, то есть за все время действия этого механизма по контролю за зарубежными активами.

Контролируемая иностранная компания — это организация или иностранная структура (98% и 2%, соответственно) без образования юридического лица, не признаваемая российским налоговым резидентом, но чьим контролирующим лицом является налоговый резидент России (организация или физическое лицо).

Чтобы приобрести обязанности по декларированию, российские лица должны иметь долю участия в иностранной организации более 25% или более 10%, если общая доля всех российских резидентов составляет свыше 50%, или же осуществлять фактический контроль над иностранной организацией (например, в силу соглашения об управлении организацией).

С 2015 года, когда был принят механизм контроля за зарубежными активами в виде КИК, их число росло в среднем на 15% в год. На фоне санкционного давления в 2022 году фиксировался всплеск их декларирования.

По мнению партнера «Б1» Марины Беляковой, это могло быть связано с тем, что на фоне политических событий бизнес двинулся к созданию новых зарубежных компаний. «Соответствующая корректировка за счет сокращения числа «старых» КИК могла произойти годом позже», — отмечает она.

Партнер юрфирмы МЭФ Legal Сергей Челышков также считает, что в 2022 году многие контролирующие лица просто не успели ликвидировать свои КИК, и это начало отражаться в статистике за налоговый период 2023 года.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек пояснил, что ликвидация КИК в недружественной стране зачастую требует много времени. При этом на фоне санкций у ряда налогоплательщиков сохранялись старые компании в недружественных странах и одновременно появлялись новые структуры в дружественных.

Вместе с тем, число налогоплательщиков, предоставивших в налоговые органы уведомление о КИК за 2023 год, увеличилось на 12%, до 20,48 тыс. человек, следует из данных ФНС. Из них 83% пришлось на физлица и 17% — на юридические лица.

Основные причины снижения числа КИК в 2023 году, по мнению Подниека, — их ликвидация, утрата контролирующими лицами статуса налогового резидента России, а также передача доли участия в КИК в пользу лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны.

Кроме того, сокращению числа КИК способствовала льгота по безналоговой ликвидации, которую законодатель предложил как раз для этой цели, указывает Челышков.

В мае 2024 года Госдума продлила до конца года безналоговую передачу имущества от КИК, освободив таким образом физлиц — налоговых резидентов России от НДФЛ при «переписывании» на себя имущества контролируемых иностранных компаний.

Льгота была введена в 2022 году, НДФЛ не уплачивался при получении недвижимости, имущественных прав и ценных бумаг (на денежные средства льгота не распространяется) от иностранной организации, в которой российский резидент являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

С этого года начал действовать ряд изменений в налоговой политике для контролируемых иностранных компаний, увеличивших фискальную нагрузку на их бенефициаров. Сумма налога будет зависеть от количества КИК, которыми владеет контролирующее лицо. Норматив фиксированной суммы прибыли составляет 27,9 млн руб., если налогоплательщик является контролирующим лицом одной КИК, 52,7 млн руб. — двух КИК, 75,4 млн руб. — трех, 98,2 млн руб. — четырех и 120,9 млн руб. — пяти и более.

С 2020 года возможностью перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК независимо от количества контролируемых компаний воспользовались более 590 физических лиц, указывает ФНС в презентации.



Челышков отметил, что у бенефициаров КИК в нынешних условиях есть ограниченное количество вариантов действий:

перестать быть налоговым резидентом, не декларировать свои КИК и не платить налоги в России;

ликвидировать все или часть своих КИК с передачей имущества из КИК контролирующим лицам-россиянам (возможно, с дальнейшей передачей этого имущества в личный фонд или в ЗПИФ для управления активами и наследования);

перевести КИК в «дружественные» юрисдикции, с которыми у России заключен договор об избежании двойного налогообложения, с оптимизацией всей структуры КИК и их количества;

оставить все как есть и платить 25 млн руб. в год за все компании (пять и более КИК при максимальной ставке НДФЛ 22%), не отвлекаясь на какие-либо расчеты и отчетность КИК.

Под влиянием этих изменений, скорее всего, количество задекларированных КИК за налоговый период 2024 года еще больше уменьшится, прогнозирует эксперт.